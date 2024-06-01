Yeni Irak Cumhuriyeti Büyükelçisi Anıl Bora İnan kimdir? Anıl Bora İnan hayatı ve biyografisi

Yeni Irak Cumhuriyeti Büyükelçisi Fatih Ulusoy oldu. 31 Mayıs 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Irak Cumhuriyeti Büyükelçisi Anıl Bora İnan kimdir, Anıl Bora İnan hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ IRAK CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİSİ ANIL BORA İNAN KİMDİR?

Anıl Bora İnan yeni Irak Cumhuriyeti Büyükelçisi'dir.

Anıl Bora İnan hakkında bilgiler güncelleniyor.

İşte kararname: