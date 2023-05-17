Karşıyaka'da kongre tartışması

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde şampiyonluk yarışındaki Belediye Kütahyaspor'u 3-1 yenmesine rağmen yarıştaki rakibi Nevşehir Belediyespor da kazanınca son hafta öncesi Play-Off fırsatını kaçıran Karşıyaka, 3 puana sevinemezken, kulüpte kongre süreci de başladı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde şampiyonluk yarışındaki Belediye Kütahyaspor'u 3-1 yenmesine rağmen yarıştaki rakibi Nevşehir Belediyespor da kazanınca son hafta öncesi Play-Off fırsatını kaçıran Karşıyaka, 3 puana sevinemezken, kulüpte kongre süreci de başladı.

Geçen sezon transfer yasağını açarak 20 takviye yaptıktan sonra ligi alt sıralarda tamamlayan, mutlak şampiyonluk hedefi ve yıldız transferlerle girdiği bu sezonda Play-Off'u bile göremeyen Kaf-Kaf yine hayal kırıklığı yaşadı. Cumartesi günü Elazığspor'a formalite niteliğindeki son maçta konuk olacak Karşıyaka'da yönetimin Kütahya randevusu sonrası açıkladığı olağan mali genel kurul kararı tartışma yarattı.

Yönetimin artık değişim talebindeki camiayla inatlaştığını, sezon hazırlıklarının başladığı 18 Temmuz'a özellikle mali kongre kararı alındığını söyleyen İlker Ergüllü, "Turgay Büyükkarcı yönetiminin kongre kurnazlığını bütün camia gördü. Normalde kongrelerde iki oturum arasında 1 haftalık süre olur. Özellikle tarihi, takımlarda kadroların kurulup antrenmanların başladığı yaz ortası olan 18 Temmuz'a aldılar. Bütün umutları yeni çıkardıkları kripto paradan hayal olarak gelmesini bekledikleri para. Gelmesini umdukları para olmadan 150 milyon TL'ye çıkardıkları kulübün borcunu mali kongrede makyajlayamayacaklar. Daha önce çıkardıkları kripto paradan bile kulübün gerçekte ne kazandığı, kendilerinin ne aldığı muhasebe kayıtlarında yok. Bu karara karşı bütün halinde mücadele etmek boynumuzun borcu. Camia talebine kulak vermeyip kulübü kaosa sürüklüyorlar. Acil seçimli kongre kararı çıkmazsa artık mali kongrede yönetimi ibra etmemek dahil tüm ihtimalleri değerlendiriyoruz" dedi.