Karşıyaka, Amasyaspor maçında tribün rekoru kırmayı hedefliyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk iç saha maçında Amasyaspor FK'yı ağırlayacak olan Karşıyaka, taraftarlarıyla buluşacak ve tribün rekoru kırmayı amaçlıyor.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk iç saha maçında 17 Eylül Pazar günü Amasyaspor FK'yı ağırlayacak Karşıyaka, taraftarlarıyla aylar sonra buluşacağı mücadelede tribün rekoru kırmayı hedefliyor. Son iç saha maçını geçen sezon 16 Mayıs'ta Belediye Kütahyaspor'la oynayan Karşıyaka, taraftarıyla 125 gün sonra ilk kez buluşacak. Bu sezon tek hedefini şampiyon olarak belirleyip Adem Büyük, Yasin Ozan, Cenk Ahmet gibi isimleri transfer ederek yıldızlar topluluğu bir kadro oluşturan Karşıyaka, Alsancak Stadı'nda yıllar sonra dolu tribünler önünde oynamayı istiyor.

Geçen sezon yıllarca doldurduğu Alsancak Stadı'na 8 sene aradan sonra dönen Karşıyaka, en fazla 6 bin 415 biletli seyirciyi tribünlere çekti. Karşıyaka'nın 24 Eylül 2022'de Şile Yıldızspor'la oynadığı maçı 6 bin 415 kişi izlerken ardından takımın istikrarsız performansıyla her geçen hafta tribündeki taraftar sayısı azaldı. Bu sezona ilk hafta Eynesil Belediyespor deplasmanındaki 3-1'lik galibiyetle zirvede başlayan Karşıyaka'da taraftarları her zaman olduğu gibi tribüne davet eden Sportif İşlerden Sorumlu Asbaşkan İlker Ergüllü, "Şampiyonluk yolunda ilk ateşi taraftarımızla birlikte yakmak istiyoruz. Taraftarımızın müthiş desteğiyle kazanıp, Karşıyaka'ya eski yıllardaki gibi konvoyla birlikte dönmek istiyoruz" dedi.

CENK AHMET DOĞDUĞU YERDE

Karşıyaka, Boluspor'dan renklerine bağladığı Süper Lig ve 1'inci Lig patentli kanat oyuncusu Cenk Ahmet Alkılıç'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Babası 1987-1988 sezonunda yeşil-kırmızılı formayı giyen eski futbolcu Bülent Alkılıç olan, babasının oynadığı dönemde Karşıyaka'da doğan 35 yaşındaki futbolcu doğduğu yere oyuncu olarak döndü. Cenk Ahmet, Galatasaray altyapısında başladığı kariyerinde Beylerbeyi, Altay, Çaykur Rizespor, Kayseri Erciyesspor, Başakşehir, Alanyaspor, Erzurumspor, Eyüpspor ve Boluspor'da oynadı.

ALİ SAY'DAN VEDA

Karşıyaka'da teknik heyetin kadrodan elediği Ali Say, kulübe veda etti. Tecrübeli futbolcunun vedasıyla geçen sezonki takımdan ayrılanların sayısı 22'ye çıktı. Karşıyaka'dan ayrılan altyapı patentli isimlerden sol bek Burak Karapınar Karacabey Belediyespor'a, kaleci Erdoğan Açar ise Gümüşhanespor'a transfer oldu. Bu sezon bir bilet firmasıyla anlaşarak kağıt bilet dönemini kapatan Karşıyaka'da sezonluk kombinelerden sonra Amasyaspor maçının online biletleri de

maraton üst ve deplasman 75, maraton alt 100, numaralı 125, VIP A ve C 300, VIP B 500 TL'den satışa çıktı.