Karaman Gençlik ve Spor Kulübü Trap Atıcılık Takımı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı

Karaman Gençlik ve Spor Kulübü Trap Atıcılık Takımı, Konya'da düzenlenen Trap 3. Bölgesel Milli Birlik ve Demokrasi Kupası yarışmalarında 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Yarışmalara 115 sporcu katıldı ve Karaman ekibi 8 sporcuyla mücadele etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Karaman Gençlik ve Spor Kulübü Trap Atıcılık Takımı sporcuları, Konya'da düzenlenen "Trap 3. Bölgesel Milli Birlik ve Demokrasi Kupası" yarışmalarında 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile döndü.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Konya'nın ev sahipliğinde 115 sporcunun katılımı ile düzenlenen "Trap 3. Bölgesel Milli Birlik ve Demokrasi Kupası" yarışmalarına atıcılık ve avcılık antrenörleri Ahmet Balkancı ve Mehmet Aydın eşliğinde yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde 8 sporcu ile mücadele eden Karaman ekibi, 3 gün süren yarışlar sonunda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak madalya kürsüsünde yer aldı. Saraçoğlu Atış Poligonu'nda düzenlenen yarışmalarda Karaman trap atıcılık takımından genç kadınlarda Ceyda Özler ve veteranlarda Halil Özgün altın madalyanın sahibi olurken, yıldız erkeklerde Mehmet Emin Toker gümüş madalya, genç erkeklerde Abdurrahman Ünsay bronz madalya kazandı. Yine Karaman ekibinden büyük erkeklerde mücadele veren Ahmet Balkancı 2'inci olarak girdiği final yarışmalarını 5'inci sırada tamamlarken, yıldız erkeklerde Salim Efe Seyhan dördüncü, Abdulsamet Bağcı sekizinci oldu.

Konya'da düzenlenen "Trap 3. Bölgesel Milli Birlik ve Demokrasi Kupası" yarışmalarında elde edilen derecelerden dolayı mutlu olduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KARAMAN