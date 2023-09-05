Karaman Atıcılık Takımı Madalyalarla Döndü

Karaman Gençlik ve Spor Kulübü Atıcılık takımı sporcuları Konya'da düzenlenen Trap 4. Bölgesel Güz Kupası yarışmalarından madalyalarla döndü.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Trap 4. Bölgesel Güz Kupası yarışmalarında yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde mücadele eden Karaman atıcılık takımı, 3 gün süren yarışlar sonunda 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda kazandığı 5 madalya ile başarılarına bir yenisini daha ekledi. Saraçoğlu Atış Poligonunda gerçekleştirilen yarışlar sonunda Karaman atıcılık takımı sporcularından genç kadınlarda mücadele eden Ceyda Özler altın madalyanın sahibi olurken, büyük erkeklerde Ahmet Balkancı gümüş, yıldız erkeklerde Abdulsamet Bağcı, Salim Efe Seyhan ve veteranlarda Halil Özgün bronz madalyanın sahibi oldu. Yine büyük erkeklerde mücadele eden Durmuş Ali Kaymaz ise yarışmaları 38'nci sırada tamamladı.

Karaman atıcılık takımında başarı çıtasının her geçen gün yükseldiğinin altını çizen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Konya'da düzenlenen Trap 4. Bölgesel Güz Kupası yarışmalarında dereceye giren sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KARAMAN