Kalespor, Kocasinangücü'nü mağlup ederek zirveye yaklaştı
Kayseri Şeker 2. Amatör Küme A Grubu'nda oynanan maçta Kalespor, rakibi Kocasinangücü'nü 3-1 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu. Maçta Kalespor'un oyuncusu Mert Akgöz kırmızı kart gördü.
Kayseri Şeker 2. Amatör Küme A Grubu'nda zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Kalespor, rakibi Kocasinangücü'nü 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Esat Sabuncu, İbrahim Çolak, Selahattin Ak
Kalespor: Osman Demirtaş, Cüneyt Turgut, Yekta Kurtuluş, Hamit Çetinkaya, Mert Akgöz, Mükremin Bayrak, Erhan Vurdem, Ali Avcı, Erdal Kartal (Ahmet Demir dk. 89), Okan Aşkın (Yaşar Çam dk. 46), Süleyman Yasa
Kocasinangücü SK: Kamil Ateş, Emin Osman Kahveci, Mahmut Can, Ahmet Kahveci (Alihan Soyak dk. 46), Mesut Can Türkaslan, Ömer Eren Akkoyun, Murat Can Aktaş, Ahmet Korkmaz, Hakan Bıyık, Batuhan, Kaya, Şerafettin Sevim
Goller: Batuhan Kaya (dk. 21) (Kocasinangücü SK), Süleyman Yasa, (dk. 39, 60 P), Yaşar Çam (dk. 77) (Kalespor)
Kırmızı Kartlar: Mert Akgöz (dk. 30) (Kalespor), Mesut Can Türkaslan (dk. 42), Cankat Yalçın (dk. 90) (Kocasinangücü SK) - KAYSERİ