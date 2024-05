Kalespor, Kocasinangücü'nü mağlup ederek zirveye yaklaştı

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme A Grubu'nda zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Kalespor, rakibi Kocasinangücü'nü 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Esat Sabuncu, İbrahim Çolak, Selahattin Ak

Kalespor: Osman Demirtaş, Cüneyt Turgut, Yekta Kurtuluş, Hamit Çetinkaya, Mert Akgöz, Mükremin Bayrak, Erhan Vurdem, Ali Avcı, Erdal Kartal (Ahmet Demir dk. 89), Okan Aşkın (Yaşar Çam dk. 46), Süleyman Yasa

Kocasinangücü SK: Kamil Ateş, Emin Osman Kahveci, Mahmut Can, Ahmet Kahveci (Alihan Soyak dk. 46), Mesut Can Türkaslan, Ömer Eren Akkoyun, Murat Can Aktaş, Ahmet Korkmaz, Hakan Bıyık, Batuhan, Kaya, Şerafettin Sevim

Goller: Batuhan Kaya (dk. 21) (Kocasinangücü SK), Süleyman Yasa, (dk. 39, 60 P), Yaşar Çam (dk. 77) (Kalespor)

Kırmızı Kartlar: Mert Akgöz (dk. 30) (Kalespor), Mesut Can Türkaslan (dk. 42), Cankat Yalçın (dk. 90) (Kocasinangücü SK) - KAYSERİ