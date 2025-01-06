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Ancelotti'ye mesajı verdi: Arda Güler, attığı 2 golle maça damga vurdu

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Real Madrid, İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda 4. Lig takımlarından Deporiva Minera'ya konuk oldu. 5-0 kazanan İspanyol devinde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 2 gol birden atarak maça damga vurdu.

Real Madrid, İspanya Kral Kupası Son 32 Turu karşılaşmasında deplasmanda 4. Lig takımlarından (Segunda Liga RFEF) Deportiva Minera ile karşı karşıya geldi. İspanyol devinin 5-0 kazandığı müsabakaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan milli futbolcumuz Arda Güler, takımı adına 2 gol birden attı.

FARKI 3'E ÇIKARTAN GOLÜ ATTI

Arda, karşılaşmanın 28. dakikasında İspanyol devinin 3. golünü kaydetti. Sağ kanatta topla buluşan 19 yaşındaki genç yetenek, merkeze yöneldikten sonra şutunu attı ve top kalecinin bakışları arasında filelerle buluştu. Bu gol, milli yıldızımızın Kral Kupası'ndaki ilk golü olurken skor da 3-0'a geldi.

İşte Arda Güler'in o golü;

Kaleci sadece izlemek yetindi: Arda Güler'den şahane golGÖRÜNTÜ: Tivibu Spor

Kaleci sadece izlemek yetindi: Arda Güler'den şahane golGÖRÜNTÜ: Tivibu Spor

Kaleci sadece izlemek yetindi: Arda Güler'den şahane golGÖRÜNTÜ: Tivibu Spor

Kaleci sadece izlemek yetindi: Arda Güler'den şahane golGÖRÜNTÜ: Tivibu Spor

Kaleci sadece izlemek yetindi: Arda Güler'den şahane golGÖRÜNTÜ: Tivibu Spor

Kaleci sadece izlemek yetindi: Arda Güler'den şahane golGÖRÜNTÜ: Tivibu Spor

MAÇIN SKORUNU DA BELİRLEDİ

Real Madrid'in diğer gollerini 5. dakikada Valverde, 13. dakikada Camavinga ve55. dakikada Luka Modric atarken, bir kez daha sahneye çıkan ve son sözü söyleyen milli yıldızımız Arda Güler oldu. 90 dakika sahada kalan Arda, 88. dakikada Mbappe'nin taşıdığı topta Fran Garcia'nın pasıyla boş kaleye topu gönderdi ve kendisinin 2, takımının 5. golünü kaydetti.

ANCELOTTI'YE MESAJI VERDİ

Mücadeleyi 9.8 reytingle tamamlayan milli futbolcumuz Arda Güler, sergilediği performansla maçın yıldızlarından birisi olurken taraftarlarından da tam not aldı. Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Arda Güler, gelecek haftalarda ilk 11'de forma şansı bulmak için Carlo Ancelotti'ye de güçlü nedenler sundu.

DEVRE ARASINDA RAKİP FUTBOLCU FORMASINI İSTEDİ

Öte yandan karşılaşmada çok ilginç bir an da yaşandı. Deportiva Minera futbolcusu Omar Pedromo, mücadelenin sonunu beklemeden devre arasına girilirken Arda Güler ile forma değiştirdi. Bu anlar, sosyal medyada günün en çok yapılan paylaşımları arasına girdi.

Ancelotti'ye mesajı verdi: Arda Güler, attığı 2 golle maça damga vurdu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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