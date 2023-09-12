Kahramanmaraş'ta Okul Servis Araçları Denetlendi

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetledi. Denetimler sonucunda birçok araca trafik cezası uygulanırken, öğrencilere trafik kuralları konusunda eğitim verildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetlendi.

Denetim çerçevesinde faaliyete 290 okul servis aracı kontrol edildi, 21 okul servis aracına toplam 39 bin 452 TL trafik idari para cezası uygulanırken, 6 araç trafikten men edildi. Ayrıca asayiş ekiplerince yapılan sorgulamalarda 6 şahıs yakalandı. Denetim esnasında öğrencilere araçlarda emniyet kemeri kullanımının önemi konusunda, araç şoförlerine ise okul servis araçları Yönetmeliğinde belirtilen hususlarla ilgili genel bilgilendirme yapılarak bilgilendirici el broşürü dağıtıldı.

Faaliyet sırasında okullarda öğrenim gören öğrencilere genel trafik kuralları konusunda eğitim verildi. - KAHRAMANMARAŞ