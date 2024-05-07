İZVAK Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Gerçekleştirdi

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nda (İZVAK) göreve seçilen Ali Erten başkanlığındaki yönetim kurulu, ilk toplantısında görev dağılımı gerçekleştirdi.

İZVAK Başkanı Erten yaptığı yazılı açıklamada, yeni bir heyecan ve motivasyonla, İzmir ve kulüplere hizmet edeceklerini belirtti.

Gelecek 3 yıl için görev paylaşımlarını yaptıklarını kaydeden Erten, yeni katılanlarla daha da güçlendiklerini ifade etti.

Erten başkanlığındaki yönetim kurulu ve kurullarda görev dağılımı şöyle:

Talat Papatya (başkan vekili), Ercan Kokmaz (başkan yardımcısı) Fatih Tanfer (başkan yardımcısı), Erdem Meço (genel sekreter), Turhan Gürsel Urhan (sayman)

Hukuk Kurulu: Erdem Meço, Sedef Üstüner

Tarih Kurulu: Bedri Cumhur Doğu, Suavi Yardımoğlu

TFF İlişkileri: Aktuğ Sönmez, Engin Kurt

Medya İlişkileri: Hasan Ercazip, Suavi Yardımoğlu, Mutlu Yılmaz, Furkan Eren Uzyıldırım

Yerel Yönetimler ve STK İlişkileri Çalışma Grubu: Sinan Bezircilioğlu, Sabri Sevenoğlu, Elif Sağlamer, Engin Kurt, Necdet Bayatsapan

Üniversite İş birliği Çalışma Grubu: Emre Can, Furkan Eren Uzyıldırım, Hasan Ercazip, Aktuğ Sönmez, Bedri Cumhur Doğu, Sedef Üstüner, Elif Sağlamer

Sosyal Sorumluluk Projeleri Çalışma Grubu: Sinan Bezircilioğlu, Emre Can, Furkan Eren Uzyıldırım, Sidal Çandarlı, Aktuğ Sönmez, Bedri Cumhur Doğu, Gökhan Kışla, Hakan Düzdemir, Necdet Bayatsapan,

Tesis ve Proje Geliştirme Çalışma Grubu: Sinan Bezircilioğlu, Sabri Sevenoğlu, Elif Sağlamer, Saliha Ayda Maç, Mustafa Avcı, Necdet Bayatsapan, Sidal Çandarlı