İzmir'de Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin plaj sporlarının merkezi olarak hizmete sunduğu İnciraltı Spor Tesislerinde dört gün boyunca EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası heyecanı yaşanacak. Kadınlar ve erkekler kategorisinde oynanacak müsabakalarda, Türkiye dahil 15'er ülkenin takımları mücadele edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin plaj sporlarının merkezi olarak hizmete sunduğu İnciraltı Spor Tesislerinde dört gün boyunca EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası heyecanı yaşanacak.

EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası İzmir'de başlıyor. Avrupa Hentbol Federasyonu, Türkiye Hentbol Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenecek şampiyona, 29 Haziran-2 Temmuz arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi İnciraltı Spor Tesislerinde yapılacak. Kadınlar ve erkekler kategorisinde oynanacak müsabakalarda, Türkiye dahil 15'er ülkenin takımları mücadele edecek.

Türk milli takımları, kadınlarda İspanya, Ukrayna, Portekiz ve İsviçre ile aynı grupta yer alıyor. U17 Plaj Hentbolu Erkek Milli Takımı'nın grubunda ise Hırvatistan, Ukrayna, Norveç ve Çek Cumhuriyeti bulunuyor. Karşılaşmalar EHF TV ve Spor DSmart ve Dsmart GO'da canlı olarak yayınlanacak.