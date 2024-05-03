İstanbulspor, Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek
İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda konuk edecek. Müsabaka saat 16.00'da başlayacak ve hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. İstanbulspor'un düşmesi kesinleşti ve 16 puanı bulunuyor. Konuk Adana Demirspor ise 41 puanla 11. sırada yer alıyor.
İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Ligden düşmesi daha önce kesinleşen İstanbulspor'un 16 puanı bulunuyor.
Konuk Adana Demirspor ise 41 puanla 11. basamakta yer alıyor.