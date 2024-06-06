Sterling Fenerbahçe'ye geliyor mu? Transferde son durum!

Sterling Fenerbahçe'ye geliyor mu? Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek büyük bir ses getiren Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin, Chelsea'nin yıldızı Raheem Sterling'i kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edilmişti. Peki, Sterling Fenerbahçe'ye geliyor mu? Detaylar!

STERLİNG FENERBAHÇE'YE GELİYOR MU?

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edilen Raheem Sterling'in temsilcilerinden söz konusu transfer iddiasıyla ilgili açıklama geldi. İngiliz yıldızın temsilcileri, Sterling'in şu anda Türkiye'ye transfer olmak istemediğini belirterek Fenerbahçe ile temas olduğu iddialarını yalanladı.

İSPANYOLLAR, "TRANSFER BİTMEK ÜZERE" DEMİŞTİ



İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; sarı-lacivertli kulübün, Chelsea'nin 29 yaşındaki futbolcusu Raheem Sterling ile anlaşmaya çok yakın olduğu aktarılmıştı. Tarafların el sıkışma aşamasına geldiği ve Fenerbahçe'deki seçim sürecinin ardından transfer tarihinin netlik kazanacağı belirtilmişti. Hücumcu kanat oyuncusunun da Kanarya'ya transferi konusunda istekli olduğu da iddia edilmişti.

STERLING CEPHESİNDEN YALANLAMA GELDİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz yıldızın temsilcileri, Fenerbahçe ile temas olduğu iddialarını yalanladı. Sterling'in şu anda Türkiye'ye transfer olmak istemediği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Chelsea'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Sterling, 10 gol attı ve 8 asist yaptı. İngiliz ekibiile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.