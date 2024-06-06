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Zaha gidiyor mu? Zaha ayrılacak mı?

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Galatasaray'da ortaya koyduğu performansla beklentileri karşılayamayan ve geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kendisine gelen eleştiriye yanıt vererek Okan Buruk'a sitem eden Wilfried Zaha, takımdan ayrılacağını ima eden yeni bir paylaşım yaptı. Peki, Zaha gidiyor mu? Zaha ayrılacak mı?

Geçtiğimiz günlerde kendisini eleştiren taraftara verdiği yanıtla gündem olan Galatasaraylı futbolcu Wilfried Zaha, kafaları karıştıran bir paylaşım yaptı. Önceki paylaşımında yedek kaldığı için Okan Buruk'a sitem eden Fildişi Sahilli yıldızın yeni paylaşımı, sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı. Zaha gidiyor mu? Zaha ayrılacak mı?

ZAHA GİDİYOR MU?

Söz konusu paylaşımıyla kafaları karıştıran sarı-kırmızılı futbolcu, herhangi bir not düşmeden Instagram hesabından bu fotoğrafı paylaştı;

Fildişili futbolcu, geçtiğimiz günlerde de "Kendine yeni bir kulüp bul" diyen taraftara verdiği cevapla gündem olmuştu. Zaha, taraftara, "Yeni bir ligde ve yeni bir ülkede geçirdiğim 4 aylık sakatlığın ardından forma girdiğim ve gol atmaya başladığım ocak ayından itibaren garip bir şekilde yedek kaldığım gerçeğine bir bakalım mı? Yeterince uzun yazdığımı düşünüyorum." şeklinde yanıt vermişti. Zaha, kısa süre sonra bu paylaşımı silmişti.

Zaha gidiyor mu? Zaha ayrılacak mı?

GALATASARAY PERFORMANSI

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace takımyla sözleşmesi bittikten sonra bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Zaha, 42 maçta süre buldu. 31 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 10 gol attı ve 5 asist yaptı. Fildişi Sahilli yıldızın sarı-kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Osman Demir
Osman Demir
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