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Okan Buruk'un imza töreni saat kaçta? İmza törenine taraftarlar da katılacak mı, taraftara açık mı?

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Süper Lig devi Galatasaray'dan üst üste 2 şampiyonluk kazanan teknik direktör Okan Buruk'un yeni sözleşmesi için açıklama geldi. Okan Buruk'un sözleşmesini 2 yıl uzatıldı. Peki, Okan Buruk'un imza töreni saat kaçta?

Okan Buruk'un imza töreni saat kaçta? Süper Lig devi Galatasaray'dan üst üste 2 şampiyonluk kazanan teknik direktör Okan Buruk'un yeni sözleşmesi için açıklama geldi. Okan Buruk'un sözleşmesini 2 yıl uzatıldı. Peki, Okan Buruk'un imza töreni saat kaçta? Detaylar...

OKAN BURUK'UN İMZA TÖRENİ SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini 2 yıl uzattı. Sarı-kırmızılılar, Buruk için yarın imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Sarı kırmızılı takım, başarılı teknik adam için yarın imza töreni düzenleneceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Okan Buruk'un imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in katılımıyla 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 11.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

BURUK'UN 2 YILLIK KARNESİ

Galatasaray, 50 yaşındaki teknik direktör yönetiminde iki sezonda 190 puan topladı. Sarı kırmızılılar, bu süreçte oynadığı 74 maçta 61 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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