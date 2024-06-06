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Survivor eleme adayları kimler? 6 Haziran Survivor düelloyu kim kazandı? Survivor bu akşam kim elenecek? #129300

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Survivor eleme adayları ve bu akşam Survivor All Star'a kim veda edeceği araştırılıyor. Bu hafta Survivor'da eleme adayları Atakan, Merve, Ogeday ve Hilmi Cem oldu. 6 Haziran Survivor düelloyu kim kazandı? TV8 kanalında yayınlanan Survivor heyecanla devam ediyor. Peki, Survivor bu akşam kim elenecek?

Survivor All Star'da bu hafta eleme adayları Atakan, Merve, Ogeday ve Hilmi Cem oldu. Bu akşam (6 Haziran) Survivor'da kim elenecek ve düelloyu kim kazandı soruları gündeme geliyor. Survivor eleme adayları kimler? Survivor kim elendi? Detaylar haberimizdedir…

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Sezon sonuna yaklaşan Survivor All Star'da dün gece iki isim daha eleme potasına gitti. Dokunulmazlık oyunu sonrası ada konseyinde yarışmacılar eleme adaylarını belirlemek için toplandı. Acun Ilıcalı, haftanın en kötü performansını açıkladı. Bu hafta en başarısız performansa sahip olan isim Seda oldu. Böylece Seda Survivor 3. eleme adayı seçildi.

Ardından konseyde bireysel dokunulmazlığı kazanan Batuhan 4. eleme adayını belirledi. Batuhan eleme potasına Nefise'yi gönderdi. Böylece Survivor All Star'da eleme adayları Merve Aydın, Atakan, Seda ve Nefise olarak belirlendi.

İşte adaylar:


SURVIVOR ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Bugünün yarışmaları henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
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Survivor All Star Hilmi Cem Tv8 Televizyon Gündem Spor Haberler

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