ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Atıcılık Kupası Almanya'da Başladı

Atıcılıkta, ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Kupası, Almanya'da başladı. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Suhl kentindeki organizasyonda havalı tüfek, havalı tabanca, trap ve skeet kategorilerinde 13 milli sporcu mücadele edecek.

Atıcılıkta, ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Kupası, Almanya'da başladı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Suhl kentindeki organizasyonda havalı tüfek, havalı tabanca, trap ve skeet kategorilerinde 13 milli sporcu mücadele edecek.

Millilerin ilk müsabakasını havalı tabanca ve skeet disiplinlerinde yarın yapacağı Dünya Kupası'nda Elif Berfin Altun, Tuğba Buğur, Şimal Yılmaz, Nisa Nur Aydemir, Egemen Ağca, Erdoğan Akkaya, Sefa Altay, Süleyman Güvercin, Vekil Ege Keten, Ali Can Arabacı, Ahmet Baran, Muhammet Seyhun Kaya ve Muhammet Tuğşat Kılıç atış yapacak.

Organizasyon, 9 Haziran Cuma günü sona erecek.