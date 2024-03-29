Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen İşitme Engelliler Kadınlar Türkiye Voleybol Şampiyonu, İstanbul Çekmeköy İESK odu.

Karabük'ün ev sahipliğinde düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası, bugün erkekler ve kadınlar final müsabakaları ile sona erdi.

Final maçında Denizli Yukatel İESK ile İstanbul Çekmeköy İESK karşı karşıya geldi. Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakada İstanbul Çekmeköy İESK ilk seti 25-10, ikinci seti 25-13 üstün tamamladı. Üçüncü seti de 25-7 gibi net skorla kazanan İstanbul temsilcisi turnuvanın şampiyonu oldu.

Sporculara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi. - KARABÜK