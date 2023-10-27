Haberler ›› Spor ›› Irak'ın Erbil kentinde 10. Uluslararası Erbil Maratonu düzenlendi

Irak'ın Erbil kentinde 10. Uluslararası Erbil Maratonu düzenlendi

Irak'ın Erbil kentinde 3 bin 500 amatör ve profesyonel sporcunun katılımıyla 10. Uluslararası Erbil Maratonu düzenlendi. Maratona 10'dan fazla ülkeden sporcular katıldı. Organizasyonda 42 kilometrelik maratonun yanı sıra 12 kilometrelik halk koşusu gerçekleştirildi. Kerküklü Ebu Bekir'in birinci tamamladığı maratonda İranlı sporcular Hemin Şine ve Mehran İsfahani, ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Bir diğer İranlı katılımcı Talia Jafarzadeh ise kadınlar kategorisinde birinci oldu.