Canlı anlatım! Galatasaray-Sivasspor maçında gol yağmuru

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Net Global Sivasspor'u konuk ediyor.

RAMS Park'ta oynanan müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetiyor. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Polonyalı Pawel Malec oturuyor. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus, Morata, Barış Alper, Osimhen.

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Ziya, Samuel, Tolga, Efkan, Bekir, Rodrigues, Manaj.

CANLI ANLATIM

40' Jakobs'un sol kanattan içeriye çevirdiği topu savunmada Radakovic karşıladı.

38' TEHLİKELİ ATAK! Yunus Akgün'ün ceza sahası içine gönderdiği derin topla Osimhen'i buldu, sağ çaprazdan vuruşunu yapan Osimhen kaleci Ali Şaşal'ı geçemedi.

34' GOL SİVASSPOR! Tolga'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Manaj, dar açıdan Muslera'nın bacak arasından topu ağlarla buluşturdu.

33' GOOOLLL! (Rey Manaj)

32' GOL GALATASARAY! Sallai'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta top arka alanda boş kalan Osimhen'e geldi, Osimhen bekletmeden sağ ayak içiyle vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu.

31' GOOOLLL! (Victor Osimhen)

31' Galatasaray sağ kanatta Osimhen'in yerde kalması ile faul kazandı.

30' Yunus Akgün'ün ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şut savunmadan döndü.

29' Sivasspor atağında Manaj sağ çaprazdan ceza sahasına girdi, Jakobs tehlike olmadan ayağını sokarak atağı kesti.

25' Sakatlanan Eren Elmalı yerine Jakobs dahil oldu

25' Galatasaray'da sakatlanan Eren Elmalı yerine Jakobs dahil oldu.

24' Eren Elmalı, tekrardan kendini yere bıraktı. Değişiklik olacak.

21' GOL GALATASARAY! Osimhen'in sağ kanattan açtığı ortada top yay üzerindeki Sivassporlu futbolcuda kaldı, ardından Barış Alper pres yaparak topu çalmayı başardı. Çalmasının ardından sağ ayağıyla sol köşeye vuruşunu yaparak Ali Şaşal'ı mağlup etti.

21' GOOOLLL! (Barış Alper Yılmaz)

20' Galatasaray'da Eren Elmalı, Bekir Böke ile girdiği hava topu mücadelesinin ardından kendini yere bıraktı. Sağlık ekipleri sahada.

18' Eren Elmalı, mücadeleye devam edebileceğini belirtti oyun yeniden hareketlendi.

17' Sivasspor atağında Ziya sol kanattan ortasını arka direğe açtı, savunmada Eren Elmalı devreye girerek tehlikeyi önledi.

15' Galatasaray'dan bir gol daha! Sallai'nin sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada top Morata'ya geldi. Morata'nın yaptığı vuruş sol direkten ceza alanına geri döndü ve Osimhen'in önünde kaldı. Osimhen bekletmeden vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu ve skor 2-0 oldu.

15' GOOOLLL! (Victor Osimhen)

12' Sivasspor orta alanında Camara'nın müdahalesi ile Osimhen yerde kaldı. Karar faul.

10' Galatasaray golü erken buldu. Galatasaray atağında Eren Elmalı sol kanat ceza sahası içinden Osimhen'e yerden çevirdi. Osimhen sol ayağıyla kale ağzından vuruşunu yaptı, Ali Şaşal topu ceza alanı içine çeldi. Seken topu takip eden Torreira, topu ağlarla buluşturdu.

9' GOOOLLL! (Lucas Toreira)

8' Galatasaray kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

6' Manaj ve Abdulkerim iki mücadelenin ardından tartışma yaşadı. Ozan Ergün, tartışmanın ardından iki oyucuyu da uyardı.

5' Galatasaray atağında Eren Elmalı sol kanattan ortasını yaptı. Radakovic savunmada topu karşıladı.

2' Galatasaray'ın soldan kullandığı kornerde Sallai ortayı yaptı, arka alanda Torreira kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı.

1' Karşılaşma Galatasaray'ın santrasıyla başladı.