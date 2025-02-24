Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak! İşte dev ihaleyi kazanan şirket

Araç muayene istasyonları el değiştirdi! İşte ihaleyi kazanan şirket
Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri

Emri verdi, Erdoğan'ın defalarca tekrarladığı istek gerçekleşiyor
Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye

Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık için tahliye kararı
Gürsel Tekin seçimlerden önce istifa kararı almış: 'HDP bakanlık alabilir' dediğim için linç edildim

Gürsel Tekin, uzun zaman önce istifaya karar vermiş: Linç edildim

İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu. Maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu.

İLK KEZ YABANCI HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Maçın 4. hakemi ise Kadir Sağlam olacak. Slavko Vincic, daha önce Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Club Brugge ile deplasmanda oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı maçta, Fenerbahçe'nin de 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Benfica ile evinde karşılaştığı ve 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadelede görev aldı.

İLK 11'LER

Galatasaray; Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Barış Alper, Sara, Sallai, Osimhen.

Fenerbahçe; İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Yusuf, Çağlar, Kostic, Oğuz, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

KANARYA SERİ YAKALADI

Fenerbahçe'de derbi öncesi 7 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Ligin 17. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda berabere kalan sarı-lacivertliler, sonrasında sırasıyla oynadığı Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında 3'er puan aldı.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Diego Carlos ve İsmail Yüksek'in tedavileri sürüyor. Saha çalışmalarına başlayan Çağlar Söyüncü ile Alexander Djiku'nun derbide kadroda olması bekleniyor.

SON 10 MAÇTA ASLAN ÜSTÜN

Ezeli rakipler arasında 9'u lig, 1'i de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 3 kez kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.

İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Restorandaki rehine krizi cinayetle bitti! Olayın nedeni vahim
img

11 ülkeye açık açık meydan okudu: Çok ağır bir bedel ödeyeceksiniz
img

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzde 205'e varan artış! İşte haftanın en çok kazandıran kripto para birimleri

İşte haftanın en çok kazandıran kripto para birimleri
İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti

İstanbul Havalimanı'ndaki rezilliğe bakın
Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı! O sözü duyunca bıçaklamış

Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi! O sözü duyunca gözü dönmüş
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kaçak izleyeceklere kötü haber

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kaçak izleyeceklere kötü haber
Lüks araçta birlikte görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi

Lüks araçta görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi
Görüntü Türkiye'den! 2 metre kalınlıktaki karda yüzerek ilerledi

Videosu olmasa asla inanmayacağımız bir olay daha

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.