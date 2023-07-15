Iğdır'da 15 Temmuz şehitleri anısına dağcılar Tekelti Dağı'na tırmandı

Iğdır'da Türkiye Dağcılık Federasyonu Iğdır Temsilciliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, 15 Temmuz şehitleri anısına Tekelti Dağı'na tırmanış gerçekleştirildi. 11 dağcı, zirveye ulaşarak şehitleri anma pankartları açtı.

Iğdır'da bir grup dağcı, 15 Temmuz şehitleri anısına Tekelti Dağı'na tırmanış düzenledi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Iğdır Temsilciliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen tırmanış kapsamında Iğdırlı 11 dağcı, kent merkezinde toplanarak Tuzluca ilçesindeki Tekelti Dağı'nın eteklerine doğru harekete geçti.

Sabahın erken saatlerinde başlayan ve yaklaşık 2 saat süren tırmanışın ardından 2 bin 550 rakımlı zirveye ulaşan grup, Türk bayrağı ile "Tüm Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz" yazılı pankartlar açarak 15 Temmuz şehitlerini yad etti.

Tırmanışı gerçekleştiren dağcılardan Muhammet Akkuş, AA muhabirine, Türkiye Dağcılık Federasyonu Iğdır Temsilciliği olarak 15 Temmuz şehitlerini anmak için Tekelti Dağı'na çıktıklarını söyledi.

Tırmanışa katılan 11 dağcının da zirve yaptığını belirten Akkuş, "Ülkemizde bir daha böyle hain girişimlerin olmamasını diliyorum. Burada tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Etkinliğe katılan tüm dağcı arkadaşımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Caner Gümüştekin de Tekelti Dağı'nın zirvesinde şehitleri andıklarını dile getirerek, "Ülkemizde bir daha darbelerin yaşanmaması için bu etkinliği düzenledik. Burada şehitleri rahmetle yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.