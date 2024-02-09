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HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda Armada Praxis Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor'u yendi

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Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında, Armada Praxis Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor'u 38-32 yendi. Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 21-14 üstün tamamladı. Maçın rövanşı 11 Şubat Pazar günü oynanacak.

Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında, Armada Praxis Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor'u 38-32 yendi

Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 21-14 üstün tamamladı.

Maçın rövanşı 11 Şubat Pazar günü oynanacak.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Kupası Sigorta Üsküdar Spor Spor Güncel Haberler

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