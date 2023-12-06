Üye Girişi
Haberler

Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Düzcespor'u mağlup etti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme Turu'nda Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Düzcespor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçta Hodzic'in attığı gollerle Hatayspor galip geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme Turu'nda Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Düzcespor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Maçtan Dakikalar

19. dakikada Strandberg'in sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Rayane Aaabid'in kafa vuruşunda top dışarıya gitti.

22. dakikada Hatayspor'un kazandığı serbest vuruşta Görkem Sağlam'ın ortasında Hodzic kale önünde topu ağlara gönderdi. 1-0

27. dakikada ceza sahası içinde Burak Bekaroğlu'nun müdahalesiyle Ramazan Zorlu yerde kalınca hakem penaltı kararı verdi.

29. dakikada Ramazan Zorlu'nun penaltıdan yaptığı panenka vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

58. dakikada Rayane Aabid'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleciden seken topu Hodzic kale önünde ağlara gönderdi. 2-1

77. dakikada Görkem Sağlam'ın kullandığı köşe vuruşunda Maksimovic'in kafa vuruşunu kaleci Metin kornere çeldi.

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Oğuz Kağan Çalışır, Egemen Savran

Hatayspor: Bekaj, Recep Burak Yılmaz (Kerim Alıcı dk. 59), Burak Bekaroğlu, Maksimovic, Engin Can Aksoy, Aburjania (Dadashov dk. 59), Görkem Sağlam, Rayane Aabid (Ömer Faruk Beyaz dk. 83), Hodzic, Joelson Fernandes, Strandberg (İbrahim Demir dk. 71)

Yedekler: Demir Sarıcalı, Ali Yıldız, Cengiz Demir, Massanga-Matondo, Dele-Bashiru, Oğuzhan Matur

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Düzcespor: Metin Erol, Alişan Durmuş, Uğur Arslan Kuru, Şahin Şafakoğlu (Kağan Köroğlu dk. 73), Hamit Kulya, Hasan Küçcük, Mehmet Bektaş, Burak Başkaya, Oğuzhan Aydoğan (Yiğit Yılmaz dk. 83), İlter Ayyıldız (İlkay İşler dk. 68), Ramazan Zorlu (Sedat Cengiz dk. 83)

Yedekler: Taha Ayan, Bilal Gelen, İsmail Zehir

Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu

Goller: Hodzic (dk. 22 ve dk. 58) (Hatayspor), Ramazan Zorlu (dk. 29) (Düzcespor)

Sarı kartlar: Recep Burak Yılmaz, Burak Bekaroğlu (Hatayspor), İlter Ayyıldız, Burak Başkaya, Hamit Kulya (Düzcespor) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Burak Bekaroğlu Türkiye Kupası Hatayspor Mersin Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman? ZTK KURA ÇEKİMİ TARİHİ Kabine toplantısı konuları! GÜNDEMDE NELER VAR? 6 Aralık Kabine toplantısı konuları neler? Kabine toplantısı bitti mi? SON DURUM! Kabine toplantısı gündeminde neler var? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi partiden milletvekili? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun hayatı! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu neden istifa etti? İYİ Parti'li İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu hangi partiye katıldı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Komedyen Gözde Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, asıl mesleği ne? Selahattin Demirtaş beraat edildi mi SON DAKİKA 2023! Selahattin Demirtaş davası ne oldu, karar çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 7 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 7 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title