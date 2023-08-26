Halime Yıldız Altın Madalya Kazanarak Paris Olimpiyatlarına Katılmaya Hak Kazandı

Hollanda'nın Rotterdam kentinde 12-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Oyunları Şampiyonası'na katılan Para Badminton Milli Takımı oyuncusu Halime Yıldız, altın madalya kazanarak, 2024 Paris Olimpiyatları'na 3. sıradan katılmaya hak kazandı. Halime Yıldız, "2024 Paris Paralimpik Oyunları için 12 bin 750 puan topladım. Bu sayede Paralimpik Oyunları sıralamasında 8'inci sıradan 3'üncü sıraya yükseldim. Olimpiyata ilk 6 kişi gidecek. Bundan sonraki turnuvalarda puanımı daha da yükseltip 1'inci sıradan olimpiyatlara gidip oradan da altın madalya ile dönmek istiyorum" dedi.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde 12-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Oyunları Şampiyonası'na katılan Para Badminton Milli Takımı oyuncusu Halime Yıldız, altın madalya kazanarak, 2024 Paris Olimpiyatları'na 3. sıradan katılmaya hak kazandı. Aksaray Spor İl Müdürlüğü'nde spor uzmanı Halime Yıldız, "Hollanda'da Avrupa Oyunları ilk kez gerçekleşti. Olimpiyatlardan sonraki yarışmalar her 4 yılda bir düzenlenecek. Avrupa Oyunları'nda birçok sporcu ile güzel bir ortamda güzel müsabakalar çıkararak altın madalya ile ülkemize döndük. 2024 Paris Paralimpik Oyunları için 12 bin 750 puan topladım. Bu sayede Paralimpik Oyunları sıralamasında 8'inci sıradan 3'üncü sıraya yükseldim. Olimpiyata ilk 6 kişi gidecek. Bundan sonraki turnuvalarda puanımı daha da yükseltip 1'inci sıradan olimpiyatlara gidip oradan da altın madalya ile dönmek istiyorum" diye konuştu.

DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA KAYBETTİĞİ MAÇI AVRUPA'DA KAZANDI

Paris Olimpiyatları'na katılabilmek için şu ana kadar 5 ülkeye gittiğini ifade eden Yıldız, "Brezilya, Tayland, Bahreyn, İngiltere ve Avrupa Oyunları için ise Hollanda'ya gittim. Önümüzde 5-6 tane daha turnuva var. Oralara da gidip en güzel dereceleri alıp, Paralimpik Oyunları'na güzel bir puanla 1'inci sıradan gidip orada birincilik madalyasını alacağız. Türkiye'de SL 3 kategorisinde başka kadın sporcu olmadığı için turnuvalara erkek sporcu arkadaşlarımla maç yaparak hazırlandım. Erkeklerle çalıştığım için uluslararası arenadaki mücadeleler benim işimi ciddi anlamda kolaylaştırdı. Buradaki zorlu rakiplerle maçım daha rahat geçti. Dünya Şampiyonası'nda Ukraynalı Oksana ile karşılaşmıştım. Orada Oksana'ya 2-0 yenilmiştim. Avrupa Oyunları'nda ise bu sefer rakibimi 2-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldum. Zorlu maçlar oldu ama sonucu çok güzel oldu. En önemlisi ise Avrupa Oyunları'nda ilk kez istiklal marşımızı okutmak, gurur ve onur verdi. Heyecandan sağ elimi hep sıkmışım" şeklinde konuştu.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI'NA 1. SIRADAN GİTMEK İSTİYORUZ

Halime'nin antrenörü Havva Altındağ ise, "Hollanda'da Avrupa Oyunları ilk kez düzenlendi. Türkiye'den birçok branşta birçok sporcu bu turnuvaya katılım sağladı. Ülke olarak iyi çalıştık ve kamplarda elimizden geleni yaptık. İngiltere ile Hollanda art arda geldi. Bu konuda Halime'ye güveniyordum. Çünkü gerekli antrenmanlarını yapmıştı. Sadece maç deneyimlerini pekiştirmesi gerekiyordu. Bu süreçte rakipleri belli oldu. Ukraynalı Oksana ile Dünya Şampiyonası'nda karşılaşmıştı ve orada 2-0 maçı vermişti. Burada yenmek için sahaya çıkıp 2-0 kazanarak bizleri ve ülkemizi mutlu etti. Hedefimiz Paris 2024 Paralimpik Oyunları için kota almaktı. Şu ana kadar 5 turnuvaya katıldık ve sadece birinden madalya alamadık. Geri kalan 4 turnuvadan ise madalya ile döndük. Önümüzde düzenlenecek olan 5 turnuva daha var. Bunların hepsinden altın madalya alıp 1'inci sıradan kota alıp gitmek istiyoruz" diye konuştu.