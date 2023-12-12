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Hakem Halil Umut Meler'e tekme tokat saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklandı

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Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklandı. Kararı duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "3 kişi için adli kontrol şartı talep edildi" ifadelerini de kullandı. Öte yandan; skandal olay nedeniyle tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor karşılaşmasının ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve skandal saldırının ardından gözaltına alınan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 2 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı son dakika paylaşımıyla Başkan Koca dahil 3 kişinin tutuklandığını duyurdu.

MAÇIN HAKEMİNE YUMRUKLU SALDIRI

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rize spor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler'in son düdüğü çalmasının ardından saha bir anda karıştı. Sahaya giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Hakem Halil Umut Meler'e tekme tokat saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklandı

HALİL UMUT MELER HASTANEYE KALDIRILDI

Aldığı darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı. Hakem Meler'in yere düşmesi sonrası Faruk Koca'nın yatışmadığı ve hakeme tekme attığı da görüldü. Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü. Hakem odasına gelen Halil Umut Meler, daha sonra sedyeyle ambulansa buradan da özel bir hastane kaldırıldı.

Hakem Halil Umut Meler'e tekme tokat saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklandı

TÜM LİG MAÇLARI SÜRESİZ OLARAK ERTELENDİ

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Rize spor maçının ardından Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması sonrası TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı. Çok sert konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Hakemleri hedef gösterenler bu gece olanları düşünsün. Taraftarlar iyi bir düşünsün. Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya katılan herkes, bedelini ödeyecek. Kimse, kimseye yumruk atamaz." ifadelerini kullandı. Gece geç saatlerde biten toplantı sonrası Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, tüm liglerdeki maçları süresiz olarak ertelediklerini duyurdu.

Hakem Halil Umut Meler'e tekme tokat saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklandı

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı sonrası gözaltına alınan kişilerin sayısı 6'ya yükselirken, Türk futbolunu rezil eden Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 2 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hakem Halil Umut Meler'e tekme tokat saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklandı

"ANKARAGÜCÜ BAŞKANI KOCA DAHİL 3 KİŞİ TUTUKLANDI"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımda, "11/12/2023 tarihinde Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık ve Türk Ceza Kanunu'nca "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit suçlarından" Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında, Şüpheliler F. K., Ş. Y. Ş. ve K. Ç.Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevk edildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak" suçundan tutuklanmıştır.

Hakem Halil Umut Meler'e tekme tokat saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklandı

"3 KİŞİ İÇİN ADLİ KONTROL KARARI TALEP EDİLDİ"

Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R. K., Ö.O.Ü, V.D. hakkında da 6222 S.Y. uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Halil Umut Meler Faruk Koca Ankaragücü Spor Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

mustafa kılıç:

22 kişi artı hakemler topun arkasından koşuyor. Millet bunu izlemek için bir sürü para veriyor kendini paralıyor bu normalde kavgamı anormal ?

Yanıtla11
slim shady:

Daha önce bjk maçında hakeme saldırı yapmışlardı. Hiç bir ceza almamışlardı. Şimdi de kulübe ceza vermeyecekleri için bu olaylar tekrar eder. Kulübü cezalandırmaları lazım. Hemde çok ağır!

Yanıtla24
mustafa kılıç:

22 kişi atı hakemler totun arkasından koşuyor. Millet bunu izlemek için bir sürü para veriyor kendini paralıyor bu normalde kavga normalmi?

Yanıtla47
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Medyacılar Gazeteciler ve Spor Kanalları Yorumcuları son 3 senedir hakemler kötü kötü kötü diye gazladınız gazladınız şimdi olay olunca hakemci oluyorsunuz hayırdır. Olayı tasvip etmiyoruz o ayrı konu ama birine denk gelecekti hakemlerin hepsi bahisçi ve şikeci.

Yanıtla819
Eclipse Moon34:

çok çok iyi oldu

Yanıtla1720
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