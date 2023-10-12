Hacılar Erciyesspor Yeni Sezonda Şampiyonluk Hedefliyor

Kayseri'nin Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta mücadele verecek olan Hacılar Erciyesspor, yeni sezon için şampiyonluk hedefi belirledi. Kulüp Genel Sekreteri Yasin Mutlu, takımın iddialı olduğunu ve Türkiye 3. Ligine yükselmek istediklerini söyledi.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta mücadele verecek Kayseri ekiplerinden Hacılar Erciyesspor, yeni sezon için zirveyi hedef seçti.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta mücadele edecek olan Hacılar Erciyesspor hedefini belirledi. Hacılar Erciyesspor Kulüp Genel sekreteri Yasin Mutlu, şampiyonluk parolası ile lige başlayacaklarını söyledi. Yasin Mutlu, "Bu seneki futbol anlayışımız ve takımımıza kattığımız oyuncular ile iddialıyız. Teknik heyet ve futbolcularımıza güveniyoruz. Bu sene daha iddialıyız. Amacımız şampiyonluk. Zirveyi kovalayıp, bu grupta Allah'ın izniyle şampiyon olmak ve Türkiye 3.Ligine yükselmek istiyoruz" dedi. - KAYSERİ