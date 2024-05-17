FENERBAHÇE KONGRE NE ZAMAN 2024? #9917 Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? Ali Koç, Aziz Yıldırım aday mı? #129349

Fenerbahçe'nin kongre tarihi, kongre öncesinde yapılan açıklamalarla birlikte spor gündeminin en önemli konularından biri haline geldi. Süreç devam ederken, en çok araştırılan konular arasında "Fenerbahçe kongresi ve başkanlık seçimi ne zaman?" sorusu bulunuyor. Kongreyle ilgili detaylar netleşti. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Sadettin Saran, Aziz Yıldırım ve Ali Koç gibi isimler aday oldu mu? İşte merak edilen tüm detaylar... FENERBAHÇE KONGRE NE ZAMAN 2024? Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? Ali Koç, Aziz Yıldırım aday mı? İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE KONGRESİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 30-31 Mayıs'ta gerçekleşeceğini duyurdu. Ancak yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantının 8-9 Haziran tarihlerinde tekrarlanacağını açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir dönem daha aday olmaya karar verirken Sadettin Saran adaylıktan çekildi. Ali Koç ile Sadettin Saran arasındaki görüşme sona erdi ve Ali Koç, bir süredir belirsiz olan adaylığını teyit etti.

Fenerbahçe'nin gelecek seçimli genel kuruluna yönelik hareketli günler yaşanıyor. Ali Koç'un tekrar aday olma kararı aldığı iddialarıyla birlikte, eski başkan Aziz Yıldırım'ın da sportif başarısızlıkların ardından yeniden aktif hale geldiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Yıldırım'ın seçimli genel kurula başkan adayı olarak katılacağına dair spekülasyonlar yüksek sesle dillendiriliyor.