Yarışlara 8 ülkeden 60 sporcu katıldı. Kayseri Erciyes, Grand Prix Kültepe etabı ile tüm hızıyla devam ediyor. Kazakistan, Irak, Cezayir, Ukrayna, Rusya, Eritre, İngiltere, Özbekistan ve Türkiye'den sporcular Kültepe etabına katıldı. Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları, Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde düzenleniyor.

- Grand Prix Kültepe etabı nefes kesti

Yarışlara 8 ülkeden 60 sporcu katıldı

KAYSERİ - Gelenekselleşen uluslararası yol bisikleti müsabakalarına ev sahipliği yapan Kayseri Erciyes, Grand Prix Kültepe etabı ile tüm hızıyla devam ediyor. Kazakistan, Irak, Cezayir, Ukrayna, Rusya, Eritre, İngiltere, Özbekistan ve Türkiye'den sporcular Kültepe etabına katıldı.

Kış sporlarının yanında yazın da profesyonel antrenman kampı, dağ ve tabiat sporları üssü olarak birçok sportif dalda profesyonel sporcuların cazibe noktası olan Erciyes, global bisiklet camiasının dikkatlerini çekmeye devam ediyor. 8 Temmuz ve 19 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları, Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği organizasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde Erciyes A.Ş., Spor A.Ş. ve Bisiklet Turizm Derneği destekleri ile tüm hızıyla sürüyor. Nefes kesen Grand Prix Kültepe Yarışı etkinliğini Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman da takip etti. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Kayseri'yi "spor şehri" yapma yolundaki çaba ve özverilerinin meyvelerini aldığını ifade ederek, destekleri için teşekkürlerini iletti. Elcuman, konuşmasında şunları söyledi:

"Grand Prix'i Kültepe etabını başarıyla tamamladık. Erciyes'in bu tür uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapması gurur verici. Uluslararası dağ bisiklet yarışı ile Kayseri Erciyes Dağı bu manada en çok tercih edilen yer olarak görülüyor. Sporcularımızı burada ağırlamaktan mutluyuz. Bu manada Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyorum. Erciyes'in uluslararası alanda da marka haline getirmek için birçok çalışmalar ve projeler gerçekleştirdi."

Start Erciyes Kayak Merkezi'nden verilecek

Büyükşehir himayesindeki Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları'nda, Grand Prix Kültepe etabı yine nefes kesti. Öte yandan Kayseri Erciyes, Türkiye'de ilk defa uygulanacak olan ve 4 şehri kapsayan Tour of Anatolia MTB Dağ Bisikleti Şampiyonası müsabakalarının ilk durağı olacak. 24-27 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan etaplı yarışların startı Erciyes Kayak Merkezi'nden verilecek. Bisikletçiler Kayseri'den başlayıp Kırşehir, Nevşehir ve Kırıkkale vilayetlerini içerisinde pedalları Anadolu'nun güzelliklerine çevirecek. Profesyonel sporcuların cazibe noktası olan Erciyes, merkezi İtalya'da bulunan Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) takviminde dünyada en fazla bisiklet yarışına ev sahipliği yapan yer olarak biliniyor. 8 Temmuz Cumartesi günü Grand Prix Erciyes etabı ile start alan yarışlar, Grand Prix Kültepe ile devam etti. Bisikletçiler 144 kilometre uzunluğundaki GP Kültepe turunda Anadolu Harikalar Diyarı Bilim Merkezi'nde başladı ve, Bünyan-Tatılı ile devam ederek, Anadolu Harikalar Diyarı Bilim Merkezi'ndeki finiş noktasında nihayetlendi. Kazakistan, Irak, Cezayir, Ukrayna, Rusya, Eritre, İngiltere, Özbekistan ve Türkiye'den sporcular ile 60 sporcu Kültepe etabına katıldı.

Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları'nda 1'inci Kazakistanlı sporcu Daniil Marukhın, 2'nci Eritre Natnael Berhane, 3'üncü ise, Kazakistanlı sporcu Kuzmın Almaty Astana Motors oldu. Yarışmada derece giren bisikletçilere madalya, çiçek ve kupadan oluşan ödülleri, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman tarafından verildi.