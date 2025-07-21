Göztepe yeni formalarını tanıttı! Görenler bir daha baktı
Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, 2025-2026 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. Görenlerin bir daha baktığı formalar, kulüp taraftarları tarafından büyük beğeni topladı.
Trendyol Süper Lig'in iddialı takımlarından biri olan Göztepe, 2025-2026 sezonunda giyeceği formaları tanıttı.
'BİRLİKTE YAZDIK, BİRLİKTE YAŞADIK'
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'Birlikte yazdık, birlikte yaşadık. Şimdi o hikayeyle buluşma zamanı! Göztepe Spor Kulübü 2025-2026 Sezonu Formaları' ifadeleriyle yeni sezonun formaları taraftarlara sunuldu.
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Göztepeli taraftarlar, sosyal medya hesaplarından yorumlar yaparak formaları çok beğendiğini, satış rekoru dahi kırabileceklerini dile getirdi.
İşte Göztepe'nin yeni sezon formaları;