Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: 'Zor bir maçtı'

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Manisa FK beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada, "Zor bir maçtı. Futbol kalitesinden çok mücadeleye dayalı bir maç yaşadık. Maçın başlangıcı bizim için zordu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Göztepe, konuk ettiği Manisa FK ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Maçın ilerleyen dakikalarında fırsatlar yakaladık fakat maalesef bunları gole çeviremedik. Son anlarda yanlış kararlar verdik. Pas atacağımız yerlerde şut, şut atacağımız yerlerde ise pas tercihini kullandık. Bu bizim gol atmak adına işimizi zorlaştırdı. Gol atacağımız anlarda daha hazır olmamız gerekiyor. Ceza sahası içinde daha özgüvenli olmamız gerekiyor. Hırs ve agresiflik konusunda iyiydik fakat dediğim gibi son kararlarda daha iyi olmalıydık. Puan kaybı bizim için iyi değil ama bu yaşanabiliyor. Çalışmaya devam edeceğiz. Daha iyi olmak için mücadelemizi sürdüreceğiz çünkü bizim çok net bir hedefimiz var. Bu hedefe varmak için her şeyimizi vereceğiz. Daha özgüvenli olmamız gerekiyor. Bunları aşacağız. Aynı zamanda defansta yaptığımız bazı hatalar var. Bunları da ortadan kaldırıp, yolumuza devam edeceğiz ve hedefimize varacağız" diye konuştu. - İZMİR