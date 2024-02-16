Üye Girişi
Haberler

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: 'Zor bir maçtı'

Güncelleme:

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Manisa FK beraberliğinin ardından maçın zorluğunu ve takımın performansını değerlendirdi.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Manisa FK beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada, "Zor bir maçtı. Futbol kalitesinden çok mücadeleye dayalı bir maç yaşadık. Maçın başlangıcı bizim için zordu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Göztepe, konuk ettiği Manisa FK ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Maçın ilerleyen dakikalarında fırsatlar yakaladık fakat maalesef bunları gole çeviremedik. Son anlarda yanlış kararlar verdik. Pas atacağımız yerlerde şut, şut atacağımız yerlerde ise pas tercihini kullandık. Bu bizim gol atmak adına işimizi zorlaştırdı. Gol atacağımız anlarda daha hazır olmamız gerekiyor. Ceza sahası içinde daha özgüvenli olmamız gerekiyor. Hırs ve agresiflik konusunda iyiydik fakat dediğim gibi son kararlarda daha iyi olmalıydık. Puan kaybı bizim için iyi değil ama bu yaşanabiliyor. Çalışmaya devam edeceğiz. Daha iyi olmak için mücadelemizi sürdüreceğiz çünkü bizim çok net bir hedefimiz var. Bu hedefe varmak için her şeyimizi vereceğiz. Daha özgüvenli olmamız gerekiyor. Bunları aşacağız. Aynı zamanda defansta yaptığımız bazı hatalar var. Bunları da ortadan kaldırıp, yolumuza devam edeceğiz ve hedefimize varacağız" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Manisa Basın Toplantısı Maç Teknik Direktör İzmir Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

17 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 17 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 17 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 17 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU 17 Şubat Cumartesi? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 17 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 17 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 17 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 17 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 17 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 17 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Rüyada kayınvalide görmek ne anlama gelir? Rüyada ölmüş kaynana görmek, Rüyada kaynana kayınbaba görmek, Rüyada eski kaynana görmek nedir? SMA hastalığı nedir? SMA hastalığı belirtileri neler, nasıl tedavi edilir? Aşure nasıl yapılır? Aşure malzemesi listesi! Aşureye neler konulur? Rüyada kına gecesi görmek ne anlama gelir? Rüyada kendi kına gecesini görmek, oynamak ne anlama gelir? Yalı Çapkını Pelin ölüyor mu, diziden ayrılacak mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title