Üye Girişi
Haberler

Göztepe, iç sahada puan kaybetti

Güncelleme:

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov yönetimindeki ilk iç saha maçında Manisa FK ile golsüz berabere kalarak puan kaybetti. Göztepe'nin yenilmezlik serisi ise 6 maça çıktı.

Radomir Kokovic'ten sonra Göztepe'nin başına geçen Stanimir Stoilov, Gürsel Aksel'de Manisa FK ile golsüz berabere kalarak ilk kez iç saha maçında puan kaybı yaşattı.

Sezona teknik direktör Radomir Kokovic yönetiminde başlayan ve daha sonrasında Sırp teknik adamla yollarını ayıran Göztepe, takımın başına Bulgar çalıştırıcı Stanimir Stoilov'u getirdi. 57 yaşındaki teknik adamla iyi bir grafik çizen ve şampiyonluk yarışında 'Ben de varım' diyen İzmir ekibi, dün oynanan Manisa FK maçı öncesinde çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Puan kayıplarını dış sahada yaşayan Göztepe, iç sahada ise çıktığı 5 maçta 5 galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılılar, dün Gürsel Aksel'de oynanan Manisa FK maçında ise golsüz berabere kalarak Stanimir Stoilov yönetiminde ilk kez bir iç saha maçında puan kaybı yaşadı.

Öte yandan alınan bu beraberlikle birlikte Göztepe'nin yenilmezlik serisi de 6 maça çıkmış oldu. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 4 galibiyet 2 beraberlik almayı başardı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Manisa Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ANTALYASPOR – İSTANBULSPOR CANLI: Antalyaspor – İstanbulspor maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor İstanbulspor canlı yayın linki! Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor maçı nereden izlenir? Tuzlaspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tuzlaspor - Boluspor maçı nereden izlenir? Antalyaspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - İstanbulspor maçı nereden izlenir? Yarın Yokmuş Gibi dizisi hangi kanalda? Yarın Yokmuş Gibi dizisi nerede, hangi platformda? BORSA HARAM MI? (VİDEO) Diyanete göre borsada hisse alım-satımı, kripto para caiz midir, mekruh mudur? CUMARTESİ NOTER AÇIK MI? Noterler cumartesi çalışıyor mu, kaça kadar açık? Noter çalışma saatleri 2024! Niğde belediye başkanı hangi partiden? Niğde belediye başkanı kim, hangi partiden seçilmiştir? ATM'den kaç TL nakit çekiliyor? ATM nakit çekme limiti ne kadar, kaç TL'ye yükseltildi? LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ: Limak Çimento halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? SORA NEDİR? YAPAY ZEKA SORA NE İŞE YARAR? Yapay zeka uygulaması sora nasıl kullanılır? Müge Anlı Evra kimdir? Müge Anlı İle Tatlı Sert Evra gerçek adı ne, olayı nedir? BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL, belli oldu mu? Detaylar belli oldu! Bugün Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm var mı, yayınlanacak mı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 17 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title