Göztepe, Beşiktaş maçına hazır - Haberler

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Göztepe, Beşiktaş maçına hazır

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Göztepe, Beşiktaş maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durdu.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Beşiktaş maçında hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş, oyunlar, Göztepe, Spor, Haberler

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