Görüntüler ortaya çıktı! Süper Lig'in eski yıldızı, eşini öldüresiye dövdü

Rafaela Carvalho, Süper Lig'de Mersin İdman Yurdu ve Kayserispor formaları da giyen eski eşi Welliton tarafından evlilikleri süresince şiddet gördüğünü açıkladı. Sosyal medyadan darp izlerinin olduğu fotoğraflarını paylaşan Carvalho, "Bu bir kadın cinayeti hikayesi değil ama durumun üstesinden geldiğimi gösteren bir anı. Benimle aynı şeyleri yaşayan tüm kadınları kucaklıyorum. Keşke her birinizi misafir edebilseydim. Susmayın." ifadelerini kullandı.

2 sene Süper Lig'de forma giyen eski futbolcu Welliton hakkında eski eşi Rafaela Carvalho, çarpıcı bir iddiada bulundu. Welliton'un kendisine şiddet uyguladığını belirten Rafaela sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştı.

"SUSMAYIN"

Rafaela sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Tüm hikayem burada! Dünyanın dört bir yanından birçok kadın yardım çığlığı atıyor. Ben de yaşadıklarımı burada paylaşmaya karar verdim. Kolay bir durum değil. Bu bir kadın cinayeti hikayesi değil ama durumun üstesinden geldiğimi gösteren bir anı. Benimle aynı şeyleri yaşayan tüm kadınları kucaklıyorum. Keşke her birinizi misafir edebilseydim. Susmayın!" ifadelerini kullandı.

Welliton

FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Vücudundaki darp izlerinin fotoğrafını paylaşan Rafaela'nın o görüntüleri ise büyük ses getirdi. Ayrıca Welliton için tehdit, fiziksel ve psikolojik şiddet ile işkence olmak üzere dört ayrı suçtan iddianame hazırlandığı kaydedildi.

Rafaela Carvalho'nun paylaştığı fotoğraflar: