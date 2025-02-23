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Görüntüler Erzurum'dan: Kazım Karabekir Stadı bir anda buharla kaplandı

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Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Erzurum FK ile Iğdır FK'nın 0-0 beraberlikle kaldığı karşılaşmada ilginç bir olay yaşandı. -12 derecede oynanan Kazım Karabekir Stadı'ndaki müsabaka, zemindeki ısıtma sistemi çalışınca buharla kaplandı. Maç, bu durum nedeniyle dikkat çeken görüntülere sahne oldu.

Erzurumspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Iğdır FK'yı konuk etti. Kazım Karabekir Stadı'ndaki müsabaka 0-0 eşitlikle sona ererken -12 derecede oynanan karşılaşma ilginç görüntülere sahne oldu.

BÜTÜN STAT BUHARLA KAPLANDI

Stadyumun zemin ısıtma sistemi çalışınca saha buharla kaplandı. Bu durum karşılaşma boyunca devam etti ve ilginç görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Öte yanan yedek kulübesindeki futbolcuların ise soğuktan korunmak için battaniyeyle oturması da dikkat çekti.

İşte o anlara ait kareler;

Görüntüler Erzurum'dan: Tüm stat bir anda buharla kaplandı

Görüntüler Erzurum'dan: Tüm stat bir anda buharla kaplandı

Görüntüler Erzurum'dan: Tüm stat bir anda buharla kaplandı

Görüntüler Erzurum'dan: Tüm stat bir anda buharla kaplandı

Görüntüler Erzurum'dan: Tüm stat bir anda buharla kaplandı

Görüntüler Erzurum'dan: Tüm stat bir anda buharla kaplandı

ERZURUM FK FIRSAT TEPTİ

Karagümrük'ün puan kaybettiği haftada, 1. Lig'de 2. sıraya yükselme şansı bulunan Erzurumspor, karşılaşmadan galip ayrılamayınca bu fırsatı kaçırmış oldu. Mavi beyazlılar 44 puanla 3. sırada yer alıyor. Düşme hattındaki Iğdır FK ise 33 puanda.

Görüntüler Erzurum'dan: Kazım Karabekir Stadı bir anda buharla kaplandı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Haber YorumlarıErkan Arslan:

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