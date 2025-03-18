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Gören herkes ona kilitlendi! Okan Buruk'un Kemerburgaz'daki odasında dikkat çeken detay

Gören herkes ona kilitlendi! Okan Buruk'un Kemerburgaz'daki odasında dikkat çeken detay
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Galatasaray düzenlendiği iftar programıyla Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, basına açtı. Programa katılan gazetecilere tesisi gezdiren teknik direktör Okan Buruk'un yeni odasında yer alan bir tablo dikkat çekti. O tabloda Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maçtaki bir pozisyonun görüntüsü yer alıyor.

Galatasaray, yapımı tamamlanan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ni başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Sportif AŞ yöneticileri ve teknik direktör Okan Buruk'un katılımıyla düzenlenen iftar programında basına tanıttı. Sarı-kırmızılıların yeni tesislerindeki bir detay göze çarptı.

SAHA ZEMİNLERİNDE SON TEKNOLOJİ KULLANILDI

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde organizasyon öncesinde yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan, basın mensuplarına tesis hakkında bilgilendirmede bulundu. Yapılan gezide oyuncuların konakladığı odalar, antrenman alanları ve soyunma odası tanıtıldı. Galatasaray'ın yeni tesislerindeki saha zeminleri dikkati çekti. Çimlerde en son teknolojinin kullanıldığı belirtildi.

BURUK'UN ODASINDA DİKKAT ÇEKEN TABLO

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da gazetecilere oyuncuların etkinlik alanları hakkında bilgi verdi. Tanıtım sırasında Buruk'un odasındaki bir tablo ise dikkati çekti. Gazetecilerin fotoğraflamayı es geçmediği o tabloda Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maçtaki bir pozisyonun görüntüsü vardı. Topun dışarıya çıktığını belirten o paylaşımda sarı kırmızılı kulüp "İyiler mutlaka kazanır" ifadesini kullanmıştı.

ICARDI'NİN ODASINA ÖZEL İLGİ

Gezi esnasında Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'nin odasına özel ilgi vardı. Arjantinli futbolcunun odası da gazetecilerle paylaşıldı. Tesislerdeki gezi iftar yemeğinin ardından son buldu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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