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Golbol Kadın Milli Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

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Karadağ'da gerçekleşen IBSA Golbol 2023 Avrupa Şampiyonası final maçında İsrail'i 8-4 yenerek Avrupa şampiyonu olan Golbol Kadın Milli Takımı'nın Denizlili sporcuları Şeydanur Kaplan ve Berfin Altan havaalanında çiçeklerle karşılandı.

Karadağ'da gerçekleşen IBSA Golbol 2023 Avrupa Şampiyonası final maçında İsrail'i 8-4 yenerek Avrupa şampiyonu olan Golbol Kadın Milli Takımı'nın Denizlili sporcuları Şeydanur Kaplan ve Berfin Altan havaalanında çiçeklerle karşılandı.

Golbal Kadın Milli Takımı, Paralimpik Oyunları'nda 2 olimpiyat şampiyonluğu, 1 Dünya şampiyonluğu ve 3. kez elde ettiği Avrupa şampiyonluğu ile adeta tarih yazıyor. IBSA Golbol 2023 Avrupa Şampiyonası 06-16 Aralık 2023 tarihleri arasında Karadağ'da düzenlendi. Grup maçlarında sırasıyla Almanya, Büyük Britanya ve Ukrayna'yı geçen milliler, namağlup çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Fransa ile karşılaşan milli takım, sahadan 11-1 üstünlükle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Yunanistan'ı 9-2'lik skorla geçen milliler, finalde İsrail ile karşılaştı. İsrail'i çekişmeli geçen maç sonunda 8-4 yenen milli takım, Avrupa Şampiyonu oldu.

"Kızlarımızla bir kez daha gurur duyduk"

Golbol Kadın Milli Takımı'nın Denizlili yıldızları Şeydanur Kaplan ile Berfin Altan dün gece geç saatlerde Çardak Havalimanı'na iniş yaptı. Milli sporcuları havaalanında ailelerinin yanı sıra, Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman ve Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü yetkilileri ve antrenörü karşıladı. Golbol Kadın Milli Takımı'nın ülkemize yaşattığı başarı ile bir kez daha gurur duyduklarını söyleyen İl Müdürü Ömer İlman, kızların başarılarıyla tüm sporculara örnek olduğunu ifade ederek sporcuları kutladı. Bir yıldır Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını söyleyen milli sporcular, cumhuriyetin 100. yılında böyle bir başarıya ulaştıkları için hisettikleri mutluluğu dile getirdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Karadağ İsrail Haberler

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