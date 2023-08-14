SPOR Gökbel'de başpehlivan Ali Gürbüz oldu

Alkın BİRİCİKALANYA, (DHA)- Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 17'nci Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri finalinde Özkan Yılmaz'ı yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı. Gökbel Yaylası'nda düzenlenen güreşlerde, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, Orhan Okulu ve Ali Gürbüz'ün de aralarında bulunduğu 50 başpehlivan ve 1000'in üzerinde pehlivan çayıra çıktı. Güreşlere, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı ve 17'nci Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağası Eray Erdem, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar, Alanya protokolü ve binlerce vatandaş katıldı.

BAŞPEHLİVAN ALİ GÜRBÜZ OLDU

Zaman zaman gergin anların da yaşandığı güreşlerde, 3'üncü turda İsmail Balaban'la eşleşen Ali Gürbüz, Balaban'ı yenerek adını son 8'e yazdırdı. Çeyrek finalde, Özkan Yılmaz, 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'i yenerken Ali Gürbüz ise Osman Aynur'u eledi. Mustafa Taş ve Furkan Durmuşaltın müsabakasında ise Durmuşaltın galip ayrılırken, Orhan Okulu da Osman Kan'ı yenerek yarı finale kaldı. Yarı finalde Orhan Okulu'yu yenen Ali Gürbüz finalde, Mustafa Taş'ı yenen Özkan Yılmaz ile karşılaştı. Gökbel Er Meydanı'nda gerçekleşen final müsabakasında Ali Gürbüz başpehlivan oldu.

MURAT YÜCEL GÖKBEL GÜREŞLERİNİN NEREYE GELDİĞİ BELLİ

Turnuvada başpehlivanlara ödülleri Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP Antalya milletvekilleri Hilmi Durgun, Abdurrahman Başkan ve güreş ağası olan ALTSO Başkanı Eray Erdem tarafından verildi. Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin, Türkiye'nin ender müsabakalarından biri olduğunu belirterek, Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri Ata sporumuzu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için başlattığımız bir organizasyondu. Sonrasında bir şölen havasına dönüştü. Bugün geldiğimiz nokta belli. Türkiye'nin ender müsabakalarından biri oldu. Kırkpınar'da kol bağlayan başpehlivanların neredeyse tamamı buradaydı. Son yıllarda UNESCO somut olmayan kültürel varlıklar listesine giren Gökbel güreşlerinin nereye geldiği belli olmuştur. Organizasyonun başarılı geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim dedi.

ALİ GÜRBÜZ HALA BU SAHALARDAYIM

17'nci Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanı olan Ali Gürbüz, Böyle güzel bir organizasyon gerçekleştirdiği için belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Alanya Gökbel Yaylası Güreşleri, ülkemizin marka güreşlerinden birisi. Bugün de çok güreşler oldu. Bu sene benim için çok iyi geçmedi. Özellikle de Kırkpınar. Yeni yeni formumu kazanmaya başladım, önümüzde de çok önemli güreşler var, Korkuteli ve Elmalı gibi. O güreşlerde başpehlivan olup, seyircime bir nebze olsun teselli armağanı vermek istiyorum. Hala bu sahalardayım ve Allah'ın izniyle de elimden geldiğince de her zaman bu işi zirvede yapmaya devam edeceğim açıklamasında bulundu.

ERDEM'E ALTIN KEMER

Güreş ağalığı için 6 kişinin yarıştığı açık artırma da kıyasıya rekabete sahne oldu. Ağalık yarışını 10 milyon 82 bin lira teklifle ALTSO Başkanı ve 17'nci Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağası Eray Erdem yeniden kazandı. Erdem 3. kez ağa olarak altın kemerin sahibi oldu. (DHA)