Hatayspor-Adana Demirspor maçının ardından (2)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un Teknik Sorumlusu Cevdet Göç, "Keyifli bir maç oldu. Bunu galibiyetle taçlandırsak farklı şeyler konuşacaktık." dedi.

Göç, Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları sonuçtan dolayı çok üzgün olduklarını belirtti.

Ellerine kadar gelmiş maçı uzatmalarda kaydettiklerini ifade eden Göç, şöyle devam etti:

"Oyuncuların daha soğuk kanlı olup artık orada futbolun gereğini yaparak o maçı bitirmesi lazımdı bunu yapamadık. Daha öncesinde ilk yarı özellikle kaçan gollerimiz var. Atmosferi yüksek iki dost şehir ama sahada rakip iki şehir güzel bir maç oldu. Çok çok üzgünüz. Futbol adına her şey vardı, keyif vardı ama son dakika, son saniye bu seviye oyunu daha tutmalıydık. Oyunun geneline baktığımız zaman hakikaten çok keyifli bir oyun, üstüne oynadığımız bir oyun çünkü hafta içerisinde rakibimizin neler yapabileceğini bildiğimiz için daha farklı hazırlandık. Gerek baskıda, gerek rakibimizin arkaya boşluk bulup, uzun topu atacağına hep önlemlerimizi aldık ve öyle de oldu. Oyuncu tercihleri de öyle oldu rakibimizin. Bir önceki hafta gibi değil. Oyun planlarımız tuttu ama belirli bir süre artık uzatma oynandığı zaman oyun planı kalmıyor. Bir de hiç beklemediğimiz iki oyuncu değişiklik oldu. Farklı düşüncelerimiz vardı. oyunu değiştirme, gidişatına göre hedeflerimiz farklıydı ama Kamil Ahmet'in beklenmedik rahatsızlığı daha sonrasında Onur'un, bizi daha farklı tercihlere yönlendirdi. Planlarımızı bozdu. Çok üzgünüz. Bütün taraftarımızdan özür diliyoruz. Keyifli bir maç oldu. Bunu galibiyetle taçlandırsak farklı şeyler konuşacaktık."

Göç, Adana Demirspor teknik direktörü Montella'nın maç başladığından itibaren kendilerine sataştığını ve sportif direktörlerinin oyuncularına yumruk atmaya çalıştığını ileri sürerek üzüldüklerini sözlerine ekledi.