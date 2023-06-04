Gençlik ve Spor Konfederasyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerini kutladı

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Sekreteri Murat Uygur, GESKON Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yaparak, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyelerini kutladı.

Murat Uygur'un bugün yaptığı açıklama şöyle:

"Türkiye yeni bir döneme girmiştir. Türkiye yüzyılı daha etkili, daha güçlü ve daha dinamik yeni yüzlerle, hedefe son sürat varacaktır. Sayın Erdoğan, yaptığı balkon konuşmasında 'seçimi Türkiye kazanmıştır' dedi. Seçimin galibinin Türk gençliği, Türk demokrasisi ve Yüce milletimiz olduğunu deklare ediyoruz. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, kabinede yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Askın Bak'ı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı, Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya yeni görevlerinde başarılar diliyoruz."