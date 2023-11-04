Gençlik ve Spor Bakanı Vedat Albayrak'ı Tebrik Etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'da düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Vedat Albayrak'ı tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'da düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Vedat Albayrak'ı tebrik etti.
Bakan Bak, sosyal medyasından paylaştığı mesajda, Montpellier şehrinde düzenlenen organizasyonda 81 kiloda, son dünya şampiyonu Gürcü sporcu Tato Grigalashvili'yi yendiğini hatırlatarak, "Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli sporcumuzu yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Spor