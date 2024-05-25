Gençlik ve Spor Bakanı Beşiktaş Safi Çimento'yu Kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hentbol Erkekler Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş Safi Çimento'yu tebrik etti. Bakan Bak, şampiyonluğa ulaşan takımı ve her iki takımı da güzel bir oyun sergiledikleri için teşekkür etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hentbol Erkekler Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş Safi Çimento'yu kutladı.
Bakan Bak, paylaştığı mesajda, play-off şampiyonluk etabı final turu üçüncü maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 34-33 yenerek seriyi 3-0 kazanan ve şampiyon olan siyah-beyazlıları tebrik ederek, "Şampiyon olan Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı'nı kutlarım. Elde edilen şampiyonlukta emeği geçen herkesi tebrik ediyor, play-off serisi boyunca güzel bir oyun ortaya koyan her iki takımımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.