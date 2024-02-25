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Gaziantep Polisgücü Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda ikinci oldu

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Salon hokeyinde Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonu Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda (EuroHockey Indoor Club Cup 2024), Gaziantep Polisgücü finalde Alman rakibi Düsseldorfer'a 11-3 mağlup oldu. Gaziantep ekibi, şampiyonayı ikinci tamamladı.

Salon hokeyinde Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonu Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda (EuroHockey Indoor Club Cup 2024), Gaziantep Polisgücü finalde Alman rakibi Düsseldorfer'a 11-3 mağlup oldu.

Alanya Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde, Gaziantep Polisgücü, Almanya'nın Düsseldorfer takımı ile finalde karşılaştı.

Gaziantep ekibi, rakibine 11-3 mağlup olarak, şampiyonayı ikinci tamamladı.

Şampiyonada üçüncülüğü ise Belçika temsilcisi Royal Racing Club'ı 4-1 mağlup eden Ukrayna ekibi MSC Sumchan elde etti.

Karşılaşmaların ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Kaynak: AA / Spor

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