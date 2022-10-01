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Gaziantep haber | Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Gaziantep Futbol Kulübü: 0 (İlk yarı)

Spor Haberleri

Gaziantep haber | Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Gaziantep Futbol Kulübü: 0 (İlk yarı)

Gaziantep spor haberi | Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada ceza sahası içi kale önünde kaleci Günay ve Gaziantep savunmasının uzaklaştırmak istediği pozisyonda karambol oluştu. Penaltı noktası yakınlarında boşta kalan topa Ben Ounes'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale önünde savunmadan döndü.

37. dakikada Eysseric'in ceza yayı içerisinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+4. dakikada Sagal'ın ceza sahası içi sol tarafında Ben Ounes'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi. Zorbay Küçük daha sonra VAR uyarısıyla penaltıyı iptal etti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mehmet Kısal xx, İlker Takpak xx

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xx, Bruma xx, Sadık Çiftpınar xx, Ben Ouanes xx, Tirpan xx, Fall xx, Hajradinovic xx, Eysseric xx, Celina xx, Bahoken xx

Yedekler: Erdem Canpolat, Graovac, Donk, Yunus Mallı, Petretta, Aytaç Kara, Turgay Gemicibaşı, Ali Sühan Demirel, Ahmet Engin

Teknik Direktör: Şenol Can

Gaziantep Futbol Kulübü: Günay Güvenç xx, Kitsiou xx, Ertuğrul Ersoy xx, Tosca xx, Hanousek xx, Furkan Soyalp xx, Jevtovic xx, Sagal xx, Markovic xx, Maxim xx, Pekhart xx

Yedekler: Mustafa Bozan, Djiloboji, Arda Kızıldağ, Halil İbrahim Pehlivan, Ömürcan Artan, Abdulkadir Parmak, Mirza Cihan, Merkel, Veliu, Figueiredo

Teknik Direktör: Erol Bulut

Sarı kartlar: Eysseric, Serkan Reçber (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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