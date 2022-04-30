Gaziantep FK, ligde 5 maçtır galibiyete hasret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep FK, ligde 5 maçtır galibiyete hasret

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
 - Güncelleme:
Gaziantep FK, ligde 5 maçtır galibiyete hasret

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2 mağlup olan Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 5 maça yükseldi.

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2 mağlup olan Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 5 maça yükseldi.

Son olarak taraftarı önünde Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, ardından çıktığı beş maçta da sahadan galibiyetle ayrılamadı.

Ligin 31. haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 kaybeden Gaziantep temsilcisi, sonraki hafta evinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kalırken, İttifak Holding Konyaspor'a rakip sahada 4-1 yenildi.

İzmir ekibi Göztepe ile evinde 1-1 berabere kalan kırmız-siyahlı ekip, dün de Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2 yenildi ve galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Deplasmanda sadece 1 galibiyet aldı

Güneydoğu Anadolu temsilcisi, bu sezon dış sahada oynadığı 18 karşılaşmada sadece 6 puan alabildi.

Bu maçlarda 1 galibiyet 3 beraberlik 14 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK, deplasmandaki tek galibiyetini ise ligin ilk yarısının son haftasında Çaykur Rizespor'a karşı 1-0'lık sonuçla aldı.

Bu maçlarda rakip ağlara 13 gol bırakan Gaziantep temsilcisi kalesinde ise 36 gole engel olamadı.

Gaziantep FK kritik maçlar oynayacak

Kırmızı-siyahlı ekip, ligin 36. haftasında 6 Mayıs Cuma günü evinde Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.

Sonraki haftalarda Aytemiz Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile mücadele edecek olan Gaziantep FK, 42 puanla 16. sıraya geriledi.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Gaziantep, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title