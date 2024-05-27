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Galatasaraylı taraftarların şampiyonluk sevincine Tatanga engeli

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Galatasaray'ın Süper Lig'in 38. haftasında şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Sakarya'da yaşanan arbedede Galatasaray forması yakıldı ve bir taraftar polis tarafından etkisiz hale getirildi.

- Galatasaraylı taraftarların şampiyonluk sevincine Tatanga engeli

Galatasaray forması yakıldı, bir cimbomlu polis tarafından zor kullanılarak etkisizleştirildi

SAKARYA - Galatasaray'ın Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor karşısında 3-1'lik galibiyetle şampiyonluğu ilan etmesinin ardından sevinçler Sakarya'da cadde ve sokaklara taştı. Şampiyonluk kutlamaları sırasında sarı-kırmızılı takımın taraftarları ile Sakarayspor taraftarlarının arasında arbede yaşandı. Sakarayspor'un taraftarları ise şampiyonluk kutlamalarına Galatasaray forması yakarak tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 yenerek 24. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da taraftarlar Sakarya'nın cadde ve sokaklarında toplaşarak sevinç naraları atmaya başladı. Şampiyonluğu doyasıya kutlayan sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde bayraklar ve araç konvoylarıyla şehir turu attı. Burada şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarlarından bazıları çocuklarını bu coşkuya ortak etti. Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi'nde bazı Sakaryaspor taraftarları ise kutlama yapan vatandaşlara engel olmaya çalıştı. İki taraftar grubu arasında çıkan arbede polis ekiplerince güçlükle ayrıldı. Karşılıklı olarak sloganlaşan taraftarlardan biri polis ekiplerince zor kullanılarak polis otosuna bindirildi. Sakarayspor'un taraftarları ise şampiyonluk kutlamalarına Galatasaray forması yakarak tepki gösterdi. Taraflar, polis ekiplerinin müdahalesiyle dağıldı. Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın taraftarları ise şehrin muhtelif yerlerinde kutlamalarına devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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