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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı
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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında RAMS Başakşehir'i konuk eden Galatasaray, 2 kez geriye düştüğü karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Konuk takımda Onur Ergün 86. dakikada kırmızı kart görürken sarı-kırmızılılarda ise Michy Batshuayi, 90+7. dakikada penaltı kaçırdı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Sarı-kırmızılılar, 2 kez geriye düştüğü karşılaşmada sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

BAŞAKŞEHİR PENALTI BEKLEDİ

RAMS Başakşehir, karşılaşmanın 29. dakikasında penaltı bekledi. Galatasaray ceza sahasında Miguel Crespo ile Abdülkerim Bardakcı arasında yaşanan pozisyon sonrası Başakşehirli oyuncular gözünü hakem Ali Şansalan'a çevirdi ve penaltı bekledi. Şansalan ise oyunun devam etmesini istedi.

DENİZ TÜRÜÇ PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmada ilk gol Deniz Türüç'ten geldi. Tecrübeli futbolcu, 35 dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Lima, Piatek'in pasıyla topla buluşup sol kanattan ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan ve kafa vuruşunu yapan Deniz, yakın köşeden topu filelere gönderdi. Bu gol, ilk yarının da skorunu belirledi.

SANCHEZ SKORU EŞİTLEDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 51. dakikada Davinson Sanchez ile beraberliği yakaladı. Kazanılan serbest vuruşta Mertens'in kale sahasında açtığı sert ortaya kafasının ucuyla dokunan Sanchez, topu direkten ağlarla buluşturdu ve skora denge geldi.

GOLCÜ PIATEK SAHNEYE ÇIKTI

Konuk takım bu golden yalnızca 2 dakika sonra bir kez daha öne geçti. Hızlı gelişen atakta çaprazdan ceza sahasına doğru hızla hareketlenen Figueiredo sol ayağıyla ortasını yaptı. Başakşehir'in golcüsü Piatek de uçarak kafa vuruşunu yaptı ve takını yeniden öne geçirdi.

DİĞER STOPER ABDÜLKERİM İŞ BAŞINDA

Maçın skorunu belirleyen gol, 74. dakikada geldi. Galatasaray, diğer bir stoperi Abdülkerim Bardakcı ile yeniden dengeyi sağladı. Sarı-kırmızılılarda rakip yarı sahanın ortalarında kazanılan serbest vuruşu hızlı kullandı. Mertens'in ortasında ön direkte kafayı vuran Batshuayi, Muhammed'i geçemedi. Dönen topu yine kafayla tamamlayan Abdülkerim, skoru 2-2'ye getirdi. Bu gol maçın skorunu da belirledi.

BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ KALDI

Öte yandan RAMS Başakşehir, karşılaşmanın son bölümünü 1 kişi eksik oynadı. Turuncu-lacivertlilerde 79. dakikada sarı kart gören Onur Ergün, 86. dakikada ise Yunus Akgün'ü orta alanda formasında çekerek ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

BATSHUAYI, SON DAKİKADA PENALTI KAÇIRDI

Karşılaşmanın sonuna 6 dakikada ilave edilirken Cimbom, 90+5. dakikada Sara'nın zorladığı pozisyon sonrasında penaltı kazandı. Penaltıda topun başında geçen Batshuayi, kaleci Muhammed Şengezer'i geçemedi. Kalan kısa sürede de gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrılmaya razı oldu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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