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Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Saat 21.00'de başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile sahasında karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak. Dev maç, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak naklen yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 14 maça çıkan Galatasaray, 12 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan "Cimbom" topladığı 38 puanla haftaya zirvede girdi. Trabzonspor ise 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayarak, ligde 16 puanla 15. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Jelert, Kaan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Mertens, Sallai, Yunus, Barış.

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Serdar, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan, Cham, Visca, Nwakaeme, Banza.

EKSİKLER

Galatasaray'da ameliyat olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Ligin 15. haftasındaki Sivasspor maçında kırmızı kart gören Metehan Baltacı da cezası nedeniyle sahada yer alamayacak.Karadeniz ekibinde ise Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk ve Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek.

GALATASARAY'DA 3 YILDIZ SINIRDA

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi 3 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda sınırda olan Roland Sallai, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, müsabakada sarı kart görmesi halinde Bellona Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

ASLAN, 18 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 18 maçta mağlup olmadı. İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 18 maçta 13 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

GALATASARAY SADECE EVİNDE PUAN KAYBETTİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de sadece evinde puan kaybı yaşadı. Ligde yoluna namağlup bir şekilde devam eden "Cimbom", 14 maçın 12'sini kazanırken sadece konuk ettiği ikas Eyüpspor ve Kasımpaşa ile berabere kaldı.

SON DÖNEMDE CİMBOM ÜSTÜN

Sarı-kırmızılılar, ligde rakibine son 8 maçta sadece 1 kez mağlup oldu Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor'a karşı çıktığı son 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu müsabakalarda bordo-mavilileri 5-1, 2-1 ve ikişer kez de 2-0 mağlup etti. Trabzonspor'la bu süreçte 1-1, 2-2 ve 0-0 berabere kalan Galatasaray, rakibine bir kez 2-1 mağlup oldu.

DEV REKABETTE 138. RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde 138. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 50 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 137 karşılaşmanın 62'sini Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 183, Trabzonspor ise 153 kez gol sevinci yaşadı.

LİGDEKİ 103. MAÇ

Galatasaray ile Trabzonspor, ligde 103. kez karşılaşacak. Ligde daha önce yapılan 102 karşılaşmanın 45'ini Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı. Süper Lig maçlarında Galatasaray 136, Trabzonspor ise 116 gol attı.

İSTANBUL'DAKİ LİG KARŞILAŞMALARI

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 51 lig maçında ev sahibi Galatasaray 27, konuk Trabzonspor 12 kez galip geldi. İstanbul'daki 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 70 golüne karşılık, Trabzonspor 55 gol kaydetti.

FARKLI GALİBİYETLER

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'de deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla aldı. Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih Akçe:

Emre Belezoğluna insanlık dışı hareket yapan şahsiyet de gelmiş.

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