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Galatasaray, Trabzonspor maçı için hazır

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanla son hazırlıklarını tamamladı ve Trabzon'a hareket etti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, maç için bugün Trabzon'a gidecek.

Kaynak: AA / Spor

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