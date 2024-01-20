Galatasaray, Trabzonspor maçı için hazır
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanla son hazırlıklarını tamamladı ve Trabzon'a hareket etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray Futbol Takımı, maç için bugün Trabzon'a gidecek.