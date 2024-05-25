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Galatasaray Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulunda Oy Verme İşlemi Başladı

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Galatasaray Kulübünün 104. dönem yönetiminin belirleneceği olağan genel kurulda oy verme işlemi başladı. Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen genel kurulda 20 sandık hazırlandı ve oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek. Başkanlık için ise Dursun Özbek ve Süheyl Batum yarışıyor.

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemi başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurula Galatasaray Lisesi ev sahipliği yaparken, oy kullanılması için 20 sandık hazırlandı.

Oy kullanma işlemi, saat 15.00'te sona erecek.

Başkanlık için 2 aday

Galatasaray'ın olağan genel kurulunda Dursun Özbek ile Süheyl Batum, başkanlık için yarışıyor.

Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

Kaynak: AA / Spor

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