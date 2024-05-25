Galatasaray Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulunda Oy Sayımı Devam Ediyor

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi devam ederken, ilk 12 sandığın tasnifi tamamlandı.

Galatasaray Lisesi'nde 4 bin 415 oyun kullanıldığı kongrede, açılan ilk 12 sandık sonucunda başkan adaylarından Dursun Özbek bin 877, Süheyl Batum da 587 oya ulaştı.

Özbek'e 11. sandıkta 158, 12. sandıkta 124 oy çıktı. Batum ise 11. sandıkta 53, 12. sandıkta 35 oy aldı.

Bu sandıkların açıklanmasından hemen önce salona gelen mevcut başkan Dursun Özbek, alkışlarla karşılandı. Rakibi Süheyl Batum, Özbek'i tebrik etti.